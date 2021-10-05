День учителя: праздник всей планеты

Всемирный день учителя более чем в 100 странах, включая Россию, отмечается 5 октября 2021 года. Это праздник огромного числа жителей во всем мире – педагогов и их учеников.
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