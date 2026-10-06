Трансляция заседания Совета министров Республики Крым сегодня, 6 октября, в 12:00 в эфире телеканала «Крым 24» Смотреть можно на наших платформах: 🔴На сайте «Крым 24» 🔴Rutube 🔴ВКонтакте тест тест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым