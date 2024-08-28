Участник программы «Время героев» Александр Шляпников посетил форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

А также принял участие в пленарной сессии Участник программы «Время героев» встретился с управленческими командами городов России и изучил на местах опыт создания проектов благоустройства комфортной городской среды, таких как «Людное место» в Людинове, «Наукоградские маршруты» в Обнинске и «Шесть веков под покровом Пафнутия» в Боровске.