Участник программы «Время героев» Александр Шляпников посетил форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

А также принял участие в пленарной сессии Участник программы «Время героев» встретился с управленческими командами городов России и изучил на местах опыт создания проектов благоустройства комфортной городской среды, таких как «Людное место» в Людинове, «Наукоградские маршруты» в Обнинске и «Шесть веков под покровом Пафнутия» в Боровске.
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