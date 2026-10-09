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Газета.ру

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Депутат Миронов призвал для экономии бюджета высылать иностранцев за их счет

Депутат Миронов призвал для экономии бюджета высылать иностранцев за их счет

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил ввести депортационный депозит для трудовых мигрантов, который они будут оплачивать при пересечении границы.

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