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Осколки лета. Когда жара вернется на Алтай и будут ли солнечные дни в августе

Будет ярко и солнечно, но уже мало. А в основном - либо грозы и ливни, либо дожди, либо просто подозрительные тучи Если рассматривать долгосрочные прогнозы до конца лета исходя исключительно из максимальных температур, то все весьма грустно - той жары, которая держалась в Алтайском крае почти два месяца, больше не будет.

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