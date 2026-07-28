Осколки лета. Когда жара вернется на Алтай и будут ли солнечные дни в августе

Будет ярко и солнечно, но уже мало. А в основном - либо грозы и ливни, либо дожди, либо просто подозрительные тучи Если рассматривать долгосрочные прогнозы до конца лета исходя исключительно из максимальных температур, то все весьма грустно - той жары, которая держалась в Алтайском крае почти два месяца, больше не будет.