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Военнослужащего из Москвы задержали за подготовку теракта по заданию Украины

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Следственный комитет России возбудил дело против 49-летнего военнослужащего, связанного с террористическим сообществом.

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