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От первого не московского чемпиона России отказался спонсор. «Лада» снимается с чемпионата КХЛ?

От первого не московского чемпиона России отказался спонсор. «Лада» снимается с чемпионата КХЛ?

А что же «АвтоВАЗ»?Прошло чуть больше месяца со старта регулярного чемпионата КХЛ, а у одного из клубов уже возникли большие финансовые проблемы.

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