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Эдриан Ньюи: «Думал об уходе из «Ф-1» после гибели Сенны. Нестабильный «Уильямс»-1994 – огромное разочарование вне зависимости от причин инцидента»

Трехкратный чемпион «Формулы-1» перешел в «Уильямс» перед стартом сезона-1994. На Гран-при Сан-Марино Сенна, завоевавший поул, попал в смертельную аварию за рулем машины, созданной Ньюи.

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