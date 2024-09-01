Писатель Беседин: фильму «Чужой: Ромул» не хватает содержания и масштаба

С новым «Чужим» — тем, что имеет подзаголовок «Ромул», — вышла странная история. Я отправился посмотреть его в кинотеатр в первый же день проката в России, изрек относительно увиденного несколько фраз в блогах, а вот с полноценной рецензией как-то не сложилось.