Хрисанов заявил об отсутствии намерений продолжать боксерскую карьеру

Мастер спорта России по ММА и победитель гран-при «Бойцовского клуба Рен ТВ» Сергей Хрисанов после проигрыша в турнире суперсерии «Бойцовского клуба Рен ТВ» 15 ноября рассказал «Известиям», что намерен бросить все силы на развитие в ММА.