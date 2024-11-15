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Хрисанов заявил об отсутствии намерений продолжать боксерскую карьеру

Хрисанов заявил об отсутствии намерений продолжать боксерскую карьеру

Мастер спорта России по ММА и победитель гран-при «Бойцовского клуба Рен ТВ» Сергей Хрисанов после проигрыша в турнире суперсерии «Бойцовского клуба Рен ТВ» 15 ноября рассказал «Известиям», что намерен бросить все силы на развитие в ММА.

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