Washington State Wildfires Trigger Mass Evacuations, Emergency Declaration Thousands of people in Spokane County, Washington, have been evacuated as parts of the city of Spokane are under a “Leave Immediately” emergency as three wildland fires forced evacuations.
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