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Zero Hedge

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Washington State Wildfires Trigger Mass Evacuations, Emergency Declaration

Washington State Wildfires Trigger Mass Evacuations, Emergency Declaration

Washington State Wildfires Trigger Mass Evacuations, Emergency Declaration Thousands of people in Spokane County, Washington, have been evacuated as parts of the city of Spokane are under a “Leave Immediately” emergency as three wildland fires forced evacuations.

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