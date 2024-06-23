В Петербурге в июне значительно выросли цены на съемные квартиры

В ближайшее время аренда в Северной столице, скорее всего, ещё прибавит в цене В июне средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла по сравнению с маем на 7,9 процента, до 38,3 тысячи рублей в месяц, подсчитали в ЦИАН.
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