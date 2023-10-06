В Тамбовской области будут производить комбайны GS10...

13 сентября в Тамбовской области состоялась презентация нового предприятия, где зерноуборочные комбайны ГС10 будут производить совместно компании «Титан» и «Гомсельмаш.
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