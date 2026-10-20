Поездки Ларисы Долиной по Москве со спецсигналом озаботили комитет Госдумы по транспорту. Однако никаких последствий за депутатскими заявлениями не последовало, из чего россияне сделали неутешительный вывод.
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старуха раскрыла тайну, но ни один гос орган даже не встал проверить, правду ли она говорит. вот и все, что нужно знать о государственной власти....
Капитализм, всё решают деньги.
Внимательно посмотрите на фото...
МЕРЗОСТЬ конченая.
По фотографии Долиной сразу понятно отношение автора к певице. Похоже, ИИ чутка поработал, чтобы создать отталкивающий образ певицы - хищный оскал, размазанный переход ото лба к прическе... Как будто лысина. Автору респект!
А почему какая-то Кудельман-мудельман получает индульгенцию на наплевательство закона?!
Наглеет
А что на это скажет прокуратура ?
Какая же она всётаки страшная
Жидня кругом во Власти! Жиды жидов подтягивают, пестуют, всёпрощают. Культура, пресса, экономика, власть --- всюду подавляющее засилие бесов! Президент в плотном кольце пархатых, ЯВНО диктующих ему свою политику, отсюда затягивание войны, исламизация кишлачными ослоёбами православной Руси, "сознательное охлаждение экономики", коррупция и вседозволенность кудельмашам-нарусовым-чубайсам-абрамовичам.
Не интересно - пустота, вместе с длиной и её песнЯми