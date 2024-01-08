Александр Терентьев: «Мы с Бородавко сошлись на том, что лучше быть хорошим спринтером, чем посредственным дистанционщиком»

– По мнению Бородавко, лыжник должен стремиться быть универсалом. Вы же ярко выраженный спринтер. Получается, на вас позиция тренера не распространяется? – Мы два или три года пытались работать в этом направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии