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Александр Терентьев: «Мы с Бородавко сошлись на том, что лучше быть хорошим спринтером, чем посредственным дистанционщиком»

– По мнению Бородавко, лыжник должен стремиться быть универсалом. Вы же ярко выраженный спринтер. Получается, на вас позиция тренера не распространяется? – Мы два или три года пытались работать в этом направлении.

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