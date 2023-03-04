В МИД КНДР призвали ООН потребовать прекращения совместных учений США и Южной Кореи

Заместитель руководителя министерства иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность на полуострове.
Заместитель руководителя министерства иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён призвал ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность на полуострове.
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