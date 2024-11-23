«Мы издевались над советской культурой» Самое абсурдное шоу 1980-х творило революцию на экране. Почему его забыли?

Репортаж о якобы живущих на Земле инопланетянах, интервью с поддельным Майклом Джексоном и рассказ о городе, где вместо алкоголя люди увлеклись прищепками, — из этих странных сюжетов состояла программа «Монтаж», появившаяся на свет в 80-х годах.