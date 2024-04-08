«Я ждал этот матч»: воспитанник «Зенита» Козлов высказался о поединке в Петербурге

Сейчас футболист играет за «Балтику» Хавбек калининградской «Балтики» Данила Козлов прокомментировал «Чемпионату» результат матча 23-го тура Российской премьер-лигу с петербургским «Зенитом» (0:1), воспитанником которого он является.
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