В России предложили компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха

В России хотят компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 21 апреля вице-спикером Госдумы Александром Бабаковым и лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.