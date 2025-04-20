В России предложили компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха

В России хотят компенсировать 50% стоимости детского и семейного отдыха. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 21 апреля вице-спикером Госдумы Александром Бабаковым и лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
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