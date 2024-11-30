Экс-член конгресса Соединённых Штатов Америки Мэтт Гетц обрушился с критикой на главу киевского режима Владимира Зеленского из-за того, что тот потребовал от западных держав пригласить Киев в Организацию Североатлантического Договора.
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