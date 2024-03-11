Музыка осени

Тихая музыка сердца в воздухе свежем звучит, нежным дыханьем младенца льется мелодии нить… Ветер играет на скрипке музыку дальних миров, тонкие опусы Шнитке в плаче озябших смычков… Зоя Сергеева, 3 сентября 2015 Не забывайте указывать автора Все права защищены --------------- ЭТИ СТИХИ НА АФИШЕ ФИЛАРМОНИИ: Афиша Нижнетагильской филармонии на октябрь 2016 года Ильсияр Сулейманова (орган) […].