Главные темы деловой программы «Дня поля-2024» в этом году - развитие АПК, меры поддержки, создание комфортной жизни на селе Аграрии региона подвели отраслевые итоги: • рекордный за 25 лет урожай зерновых – 162 000 тонн; • по молоку ежегодный рост 4-5%, в прошлом году произвели164 000 тонн; • число фермеров увеличилось за 6 лет в 1,6 раза, и сейчас в регионе работает 350 фермерских хозяйств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)