НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Главные темы деловой программы «Дня поля-2024» в этом году - развитие АПК, меры поддержки, создание комфортной жизни на селе

Главные темы деловой программы «Дня поля-2024» в этом году - развитие АПК, меры поддержки, создание комфортной жизни на селе

Главные темы деловой программы «Дня поля-2024» в этом году - развитие АПК, меры поддержки, создание комфортной жизни на селе Аграрии региона подвели отраслевые итоги: •⁠ ⁠рекордный за 25 лет урожай зерновых – 162 000 тонн; •⁠ ⁠по молоку ежегодный рост 4-5%, в прошлом году произвели164 000 тонн; •⁠ ⁠число фермеров увеличилось за 6 лет в 1,6 раза, и сейчас в регионе работает 350 фермерских хозяйств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх