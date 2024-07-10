Главные темы деловой программы «Дня поля-2024» в этом году - развитие АПК, меры поддержки, создание комфортной жизни на селе Аграрии региона подвели отраслевые итоги: •⁠ ⁠рекордный за 25 лет урожай зерновых – 162 000 тонн; •⁠ ⁠по молоку ежегодный рост 4-5%, в прошлом году произвели164 000 тонн; •⁠ ⁠число фермеров увеличилось за 6 лет в 1,6 раза, и сейчас в регионе работает 350 фермерских хозяйств.