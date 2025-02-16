Кандидат в канцлеры Германии от АдГ хочет прекращения санкционной политики и хороших отношений со сверхдержавой Россией

Сопредседатель и кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о необходимости установить «очень хорошие отношения» с Россией, а также положить конец санкционной политике по отношению к ней.
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