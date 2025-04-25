Над пятью регионами и Чёрным морем: за ночь российские силы ПВО сбили 79 украинских БПЛА

В ночь на 25 апреля силы ПВО сбили 79 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 59 беспилотников было перехвачено над Крымом, 11 — над акваторией Чёрного моря, четыре — над Белгородской областью, по два — над Курской и Нижегородской и ещё один — над Ивановской областью.