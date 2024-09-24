Эрдоган заявил в ООН, что гендерами уничтожают человечество

Проблема бесполости превращается в глобальное навязывание, в войну против священного и природы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 79 Генассамблее ООН, о чем он 24 сентября сообщил в своем Telegram-канале.
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