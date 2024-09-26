В музее Арктики и Антарктики открылась выставка «На полюс не за рекордами!», посвященная жизни Артура Чилингарова

Она расскажет о ключевых событиях в профессиональной жизни полярного исследователя 85 лет назад родился Артур Чилингаров – выдающийся полярный исследователь, ученый и путешественник, а также близкий друг петербургского музея Арктики и Антарктики.
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