Бункер с «грязной бомбой» под Киевом: «Искандеры» предотвратили катастрофу хуже Чернобыля Ирэн ОрлонскаяНа днях стало известно о массированном ударе российских ракет «Искандер» по химическому заводу в Павлодаре, который сорвал зловещие планы украинского режима.