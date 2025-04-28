Бункер с «грязной бомбой» под Киевом: «Искандеры» предотвратили катастрофу хуже Чернобыля Ирэн ОрлонскаяНа днях стало известно о массированном ударе российских ракет «Искандер» по химическому заводу в Павлодаре, который сорвал зловещие планы украинского режима.
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