👮♂️ В Ялте серийный вор устроил охоту на пенсионерок и попался полиции В июле 39-летний безработный мужчина подошел со спины к 73-летней женщине и вырвал у нее кошелек.
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👮♂️ В Ялте серийный вор устроил охоту на пенсионерок и попался полиции В июле 39-летний безработный мужчина подошел со спины к 73-летней женщине и вырвал у нее кошелек.