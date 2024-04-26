В Краснодаре увеличат количество общественного транспорта на Радоницу

Как сообщает Администрация города, на трамвайных маршрутах №3 и №7 добавят вагоны. На некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутах будет работать больше единиц транспорта, а часть трамваев перенаправят на улицу Круговую.
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