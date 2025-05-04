Asus представила обновлённые ноутбуки ROG Strix и TUF Gaming с графикой GeForce RTX 5070 по цен...

Asus представила обновлённые ноутбуки ROG Strix и TUF Gaming с графикой GeForce RTX 5070 по цене от $1800Asus анонсировала обновлённые игровые ноутбуки ROG Strix, а также TUF Gaming A18 и F16, которые уже доступны для предварительного заказа на некоторых рынках.