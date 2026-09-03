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Царьград

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Преступления совершаются у пульта: Мирошник об изменении характера войны из-за БпЛА

Преступления совершаются у пульта: Мирошник об изменении характера войны из-за БпЛА

Спецпосланник МИД России рассказал, что 90% пострадавших мирных жителей на Украине — результат атак беспилотников ВСУ.

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