Боррель: ЕС готовит украинских полицейских на случай «возврата» утраченных территорий

После начала спецоперации верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности при Еврокомиссии Жозеп Боррель стал одним из самых ярых сторонников военной поддержки Украины ради «победы» над Россией на поле боя.
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