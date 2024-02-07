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Боррель: ЕС готовит украинских полицейских на случай «возврата» утраченных территорий

Боррель: ЕС готовит украинских полицейских на случай «возврата» утраченных территорий

После начала спецоперации верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности при Еврокомиссии Жозеп Боррель стал одним из самых ярых сторонников военной поддержки Украины ради «победы» над Россией на поле боя.

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