РИА: Украина отдала в августе $721,8 млн за обслуживание и погашение госдолга

В августе Украина выплатила $721,8 млн за обслуживание и погашение государственного долга, а также $285,2 млн по кредитным обязательствам в Международный валютный фонд (МВФ).
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