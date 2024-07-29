Первые заграждения на границе с РФ Литва намерена возвести в начале сентября

Литва в сентябре начнёт строить фортификационные сооружения на границе с Калининградской областью и Белоруссией в рамках программы военной контрмобильности, сообщил министр обороны республики Лауринас Касчюнас.
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