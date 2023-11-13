Супердискотека 90-х Радио Record «Назад в будущее!»

Дискотека в стиле девяностых от Радио Record — портал прямиком в лихое десятилетие под хиты, ставшие поистине народными! Целых четыре часа на сцене «МТС Live Холл» будут сменять друг друга артисты, которые сделали нашу юность незабываемой.
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