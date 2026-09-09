ФСБ арестовала трёх русских в Крыму за передачу данных ВСУ

ФСБ арестовала троих русских в Крыму, вербованных ГУР Украины через сайт знакомств. Они передавали разведке данные о военных объектах, включая фото и координаты систем ПВО.
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