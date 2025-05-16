На славянской родине Мелании Трамп похищена ее скульптура

Полиция Словении расследует исчезновение статуи Мелании Трамп. Бронзовая фигура первой леди США, которая заменила деревянную статую, уничтоженную в результате поджога в 2020 году, была похищена из Севницы.
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