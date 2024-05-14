Российский «царь-мангал»: спасает ли танки от украинских дронов-камикадзе стальной сарай?

Автор фото, Телеграм-канал «Русский инженер» О статье Автор, Павел Аксенов Должность, Русская служба Би-би-си Историческое противостояние танка и противотанкового оружия, резко обострившееся во время войны в Украине, привело к появлению на поле боя странных конструкций, которые были немыслимы до начала российского вторжения.
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