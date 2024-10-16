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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артур Гомес о «Динамо»: «Переход в российский клуб – хорошая возможность развиваться. Бителло очень хорошо отзывался о команде»

26-летний бразильский хавбек перешел в московский клуб из «Крузейро».  – Как ты впервые узнал об интересе «Динамо»? – От своего агента.

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