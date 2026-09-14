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Мировое обозрение

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Трудовые мигранты потратили на онлайн-покупки 1,2 млрд рублей

Трудовые мигранты потратили на онлайн-покупки 1,2 млрд рублей

За восемь месяцев 2026 года трудовые мигранты в России совершили свыше 1 млн онлайн-покупок на общую сумму 1,2 млрд рублей.

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