В США указали на влияние антисемитизма на Демократическую партию и Харрис

Комментатор CNN Ван Джонс предположил, что антисемитизм в Демократической партии повлиял на решение вице-президента США Камалы Харрис не выбирать губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро на пост будущего вице-президента в случае ее победы на выборах.
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