Экипажи Т-80БВМ ликвидировали дроноводов ВСУ на Харьковском направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских операторов беспилотных летательных аппаратов и пунктов управления дронами.
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