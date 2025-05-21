Степашин: конфликт может разрешиться после встречи Путина и Трампа

Сергей Степашин, который ранее занимал пост председателя правительства Российской Федерации, а ныне является главой Ассоциации юристов России, выразил мнение, что конфликт на Украине может быть урегулирован в результате личной встречи между президентами России и США.
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