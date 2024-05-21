Студент-украинец, отчисленный из МГУ, будет депортирован из России

Украинского студента Сергея Гулько, ранее отчисленного из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова за националистические публикации и попытки собрать деньги для ВСУ, отправят из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии