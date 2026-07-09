Свежие изменения в котировках на «Золотой мяч»: шансы Месси и Мбаппе резко выросли

Килиан уже почти главный претендент.Следим за изменениями по «Золотому мячу»! После очередных матчей чемпионата мира букмекеры обновили коэффициенты на главных претендентов.
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