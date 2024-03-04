Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВС
    "...Вучичу больше не следует ездить на подобные саммиты...". Да уж,  можно уже и не ездить - черное дело сотворил.Президент Сербии ...
  • Александр Дубков
    ху...й с ним пусть сосет, а ты тамбовский крестьянин заткнисьПашинян хочет «кр...
  • Михаил
    Да, только Армия и Флот !!!Президент Сербии ...

Как один глупый еврей решил поугрожать России и что из этого выйдет

Как один глупый еврей решил поугрожать России и что из этого выйдет

Александр Халдей Представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман в интервью изданию Business Insider заявил, что Россия якобы вовлечена в происходящее в Израиле, однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, а позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх