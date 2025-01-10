Прогноз погоды в Крыму на 10 января

Прогноз погоды в Крыму на 10 январяВ Симферополе +16 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +13 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +13 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +17 и облачно с прояснениямиВ Ялте +12 и облачно с прояснениямиВ Алуште +12 и облачно.