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Прогноз погоды в Крыму на 10 января

Прогноз погоды в Крыму на 10 января

Прогноз погоды в Крыму на 10 январяВ Симферополе +16 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +13 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +13 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +17 и облачно с прояснениямиВ Ялте +12 и облачно с прояснениямиВ Алуште +12 и облачно.

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