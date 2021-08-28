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Последний самолет с британскими военными покинул аэропорт Кабула

Последний самолет с британскими военными покинул аэропорт Кабула

Последний самолет с персоналом ВС Великобритании покинул столицу Афганистана, передает РИА Новости.Известно, что в Кабуле находилось около тысячи британских военных, которые за последние две недели помогли эвакуировать около 15 тысяч человек.

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