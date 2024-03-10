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Военное обозрение

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Украинский ТГ-канал: Новый главком ВСУ Сырский поддержал идею создания специальных штурмовых отрядов из заключенных

Украинский ТГ-канал: Новый главком ВСУ Сырский поддержал идею создания специальных штурмовых отрядов из заключенных

Бывший главком ВСУ Залужный выступал категорически против привлечения заключенных к боям.

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