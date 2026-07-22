Политика как он...
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Политика как она есть

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Россиянин потерял память после отравления уличной едой в Таиланде

Россиянин потерял память после отравления уличной едой в Таиланде

Ужин на острове Самуи в Таиланде чуть не закончился смертью российского туриста. Мужчина отравился уличной едой, пережил остановку сердца, а когда пришёл в себя - перестал узнавать жену и понимать, где находится.

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